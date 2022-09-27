Митрополит Даниил вручил Олегу Попову орден Даниила Московского

Генеральный директор АО ««Газпром газораспределение Курган» Олег Попов удостоен высокой церковной награды. Получил он её из рук митрополита Курганского и Белозерского Даниила, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси во внимание к помощи Курганской митрополии и в связи с 60-летием со дня рождения Попов Олег Владимирович удостоен ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского третьей степени», - зачитал текст наградного листа иеродиакон Эраст (Тугульбаев).

Владыка провозгласил: «Вот, братья и сестры, в эти тяжелые времена и орден даётся воина – мужественного русского князя Даниила Московского. Он является сыном святого благоверного князя Александра Невского, чьё имя носит наш кафедральный собор, где мы молимся, исповедуемся и причащаемся святых Христовых Тайн. Поздравляю вас, Олег Владимирович! Аксиос!».

Олег Владимирович Попов родился 19 сентября 1962 года в городе Кургане. В 1986 году окончил Курганский машиностроительный институт по специальности «Гусеничные и колесные машины». В 2002 году окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». С 1986 по 2001 годы прошел путь от инженера - испытателя на ОАО «Курганмашзавод» до заместителя мэра города Кургана - директора департамента по управлению жилищно-коммунальным, дорожным хозяйством и благоустройству администрации города Кургана. С 2001 по 2010 годы - генеральный директор ОАО «Кургангоргаз». С 2010 года по настоящее время - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» (ранее ОАО «Кургангазком»), также на условиях внешнего совмещения избран генеральным директором АО «Кургангоргаз» и АО «Шадринскмежрайгаз (2010 г.), генеральным директором АО «Курганоблгаз» (2011 г.). Депутат Курганской областной Думы, член Императорского Православного Палестинского общества. Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, Олег Попов многие годы оказывает помощь храмам и монастырям Курганской епархии.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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