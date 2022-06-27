Мнение предпринимателей о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций выяснили в курганском ЦУР

Зауральские бизнесмены достойно справляются с изменениями в экономике и санкционным давлением. В этом им помогают меры поддержки, разработанные властями на разных уровнях.

Большинство опрошенных (76%) знают о мерах поддержки бизнеса. Ими воспользовались 12% предпринимателей из Курганской области, планируют это сделать - 18% опрошенных. Среди федеральных мер поддержки наиболее востребованной оказалась отсрочка по кредитам и взносам (36%), среди региональных - микрозаймы под льготный процент (32%).

37% опрошенных из числа тех, кто планирует воспользоваться федеральными мерами поддержки, хотели бы получить льготные кредиты. Среди региональных мер 31% респондентов хотели бы воспользоваться микрозаймами под льготный процент.

Участники опроса назвали отрасли, которые, по их мнению, наиболее нуждаются в поддержке властей. Это сельское хозяйство, промышленность и здравоохранение. За каждую из них высказались по 25% респондентов.

Опрос проводился с 6 по 13 июня 2022 методом онлайн-анкетирования среди представителей предпринимательства.

Отметим, что достижения правительства Курганской области в улучшении инвестиционного климата в регионе были отмечены на федеральном уровне. Зауралье поднялось сразу на 36 позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 15 строчку.

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