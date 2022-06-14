Многодетная мать из Шадринска: «Каждый ребеночек – это дар божий»

Вчера в Кургане прошла очередная торжественная церемония, посвященная вручению знака отличия Курганской области «Материнская слава». Им награждаются женщины, воспитывающие пятерых и более детей, включая приемных.

Первое подобное награждение прошло в 2008 году. С тех пор знак отличия получили 1140 жительниц нашего региона. На нынешней церемонии наградили шестерых из них.

Жительница Куртамышского района Асия Чумаченко впервые родила в 2003 году. Сейчас у нее девять детей – три девочки и шесть мальчишек. Старшему ребенку 19 лет, а младшему – год.

- Конечно, бывает нелегко, но мы с мужем к этому привычные – сами из многодетных семей. Он у меня работает водителем в сельхозпредприятии, еще нам помогает свёкор. И ничего, как-то справляемся, - улыбается женщина.

А мать пятерых детей, руководитель Центра помощи материнству и детству «Дар» (город Шадринск) Татьяна Братчикова убеждена: материнство – это счастье, а многодетное материнство – двойное счастье. Каждый ребеночек – это дар Божий и дается нам не просто так, поэтому нужно принимать его с благодарностью.

- В своем центре мы помогаем многодетным мамочкам, мамочкам, которые воспитывают деток одни, и тем женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Стараемся поддержать их и сделать так, чтобы они не боялись рожать. Даем понять каждой, что она не одна в этом мире. Конечно, не всегда на все хватает, но с Божьей помощью мы получаем самое необходимое, - говорит Татьяна Братчикова.

Напомним, что знак отличия Курганской области «Материнская слава» имеет три степени. Знака третьей степени удостаиваются матери, имеющие пятерых детей, второй степени – семерых, а первой – десятерых и более ребятишек.

Помимо нагрудного знака награжденным полагается единовременная денежная выплата – 25, 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.