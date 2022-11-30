Многодетные молодые семьи Курганской области улучшат свои жилищные условия

Семьи из разных сел и городов региона смогут улучшить свои жилищные условия благодаря участию в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области». Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья им вручат в муниципальных администрациях в торжественной обстановке.

Как отметила начальник отдела по молодежной политике и дополнительному образованию Департамента образования и науки Наталья Шемякина, количество субсидий выделяется, исходя из объема федеральных средств, направленных на реализацию мероприятия ведомственной целевой программы.

«В 2023 году в регион поступит 14,4 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит обеспечить жильем 13 молодых семей, участвующих в программе. Всего за последние четыре года субсидии получили 64 семьи», - рассказала Наталья Шемякина.

В 2019 году благодаря программе жилищные условия смогли улучшить 18 семей, в 2020-м — 27 семей, в 2021-м — 7 семей и в текущем году — 12 семей. Одна из них — семья Ким из Катайского муниципального округа.

«Получение свидетельства на приобретение жилья это очень важно, особенно в наше время! Ведь уютный семейный очаг — это стабильность и надежный тыл, это возможность строить планы на будущее. Не надо искать счастья за тридевять земель, когда в родном районе, на родной земле у семьи есть свой дом — своя крепость», - поделились супруги Ким.

В настоящее время в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» участвует 1 500 молодых семей региона. Приоритет на получение субсидии имеют многодетные родители. В 2023 году, согласно очередности, свидетельства получат семьи из Кетовского, Мокроусовского, Мишкинского, Притобольного, Куртамышского, Сафакулевского, Лебяжьевского, Половинского, Далматовского, Каргапольского, Юргамышского муниципалитетов, а также из городов Кургана и Шадринска.

Фото от ru.freepik.com

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