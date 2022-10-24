Мобилизованные курганцы могут оформить доверенность прямо в воинской части

Заверить доверенность военнослужащего может командир воинской части или начальник военного госпиталя. Об этом «Новому миру» сообщили в Военном комиссариате Курганской области. Вопрос интересует многие семьи, из которых мужчины были призваны в Вооруженные Силы РФ по частичной мобилизации.

После получения повестки в военкомат некоторые мобилизованные захотели оформить доверенность на своих родственников. Подобным образом они решили подстраховать членов семьи, чтобы те в отсутствие военнослужащего имели право распоряжаться его имуществом и банковскими счетами.

Но оформить доверенность успели не все, особенно в сельской местности, где нотариальные конторы находятся на отдалении. Воспользоваться услугами нотариуса, находясь в воинской части, им теперь тоже затруднительно. Однако выход, оказывается, есть. В законодательстве всё предусмотрено.

- Правом оформления доверенности наделены командиры воинских частей, а также начальники госпиталей и иных военно-лечебных учреждений, в которых военнослужащий находится на лечении. Если же речь идет о доверенности, необходимой для получения «кредитных каникул», то банк может самостоятельно запросить в Министерстве обороны РФ информацию, подтверждающую, что гражданин был призван по частичной мобилизации или является участником специальной военной операции, - рассказали нашему изданию в областном военкомате.

Таким образом, супруге мобилизованного или участника СВО не обязательно идти в банк и тем более ехать в воинскую часть. Военнослужащий сам может написать командиру воинской части рапорт с просьбой выдать доверенность, она оформляется должным образом, на ней ставится гербовая печать, и доверенность высылается доверенному лицу по почте.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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