Мобилизованные курганцы уже начали оформлять «кредитные каникулы»

Мобилизованные курганцы и члены их семей уже начали обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Эта информация прозвучала сегодня, 18 октября, на «круглом столе», который провел Военный комиссариат Курганской области совместно с руководителями крупных кредитных организаций.

Военный комиссар региона Айрат Зарипов еще раз напомнил, кто может воспользоваться «кредитными каникулами»:

- Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации, лица, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей. К последним относятся: супруг (супруга) военнослужащего; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 18 лет; дети возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения; и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, - уточнил полковник Зарипов.

Если кто-то из них заключил кредитный договор, взял ипотечный кредит или оформил договор займа до момента призыва гражданина на военную службу по мобилизации, он может воспользоваться «кредитными каникулами», то есть не погашать кредит.

- Для этого ему надо обратиться к кредитору с требованием об изменениях условий кредитного договора и приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период. Льготный период – это весь срок мобилизации плюс 30 дней, - пояснил военком Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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