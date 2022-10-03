Мобилизованные зауральцы могут сдать кошек и собак в приют

В Курганской области помощь в устройстве домашних животных мобилизованным окажут приюты для бездомных животных.

Если мобилизованному некому оставить своих животных, а оставшиеся члены семьи или родственники не могут ухаживать за собакой или кошкой по состоянию здоровья или по каким-то иным весомым причинам, то за помощью во временном содержании или в поиске новых владельцев можно обратиться в Курганский муниципальный приют для бездомных животных по адресу: улица Бурова-Петрова 124а, контактный телефон: 8(3522)550086.

Начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова прокомментировала:«Всего в Кургане животных будут принимать три приюта, один – муниципальный и два частных, в Шадринске – один частный приют. Просим граждан с пониманием относиться к тому, что перед размещением животного в приюте, информация о мобилизации будет проверяться. Места в приюте ограничены. Наша задача помочь тем, кто в этом действительно остро нуждается, помочь именно семьям мобилизованных. При необходимости, к решению этих вопросов готовы подключиться и сотрудники наших ветстанций».

По информации ведомства, договоренности о приеме животных достигнуты с тремя частными приютами.

Курганский реабилитационный центр-приют для животных-инвалидов "ШАНС". Адрес: ул. Достоевского д. 7 корп. 4, контактный телефон: 8(919)5798046, страница в соцсети «ВКонтакте»:

Курганская региональная организация защиты животных "Жизнь" Адрес: ул. Достоевского д. 7 корп. 4, контактный телефон: 8(912)8326988, страница в соцсети «ВКонтакте»:

Шадринский зооцентр "ПРИЮТ НАДЕЖДЫ". Адрес: ул. Демьяна Бедного, 13, контактный телефон: +7(912)5714739, страница в соцсети «ВКонтакте»:

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что при острой необходимости можно обратиться на ветеринарные станции, специалисты которых помогут найти решение вопроса.

Фото Николая Пушилина.

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