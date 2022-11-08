Мобилизованные зауральцы получат по 50 тысяч рублей до конца недели

Единовременные выплаты получили 70% мобилизованных зауральцев. Глава региона Вадим Шумков поставил задачу до конца недели осуществить выплаты всем мобилизованным землякам.Об этом сообщила заместитель губернатора Оксана Куташи в своём телеграм-канале.

Напомним, по инициативе Вадима Шумкова, 3 ноября было принято решение о единовременной выплате мобилизованным в размере 50 тысяч рублей. Эта мера поддержки предоставляется в без заявительном порядке. Ни самим мобилизованным, ни их семьям не нужно никуда дополнительно обращаться и подавать документы.

Главное управление социальной защиты населения самостоятельно уточняет необходимую для начисления выплаты информацию у военкомата или у воинских частей. Это ни в коем случае не отменяет проводимую по поручению главы региона работу по адресной помощи семьям мобилизованных.

«И губернатор, и члены команды главы региона в ходе выездов в города и округа Курганской области встречаются с семьями. На постоянной связи с семьями находятся специалисты социальной защиты населения и органов местного самоуправления. Помощь оказывается, исходя из индивидуальных потребностей каждой конкретной семьи», - уточнила Оксана Куташи.

Она перечислила меры поддержки семьям мобилизованных. Так, по заявкам жен и родителей военнослужащих предоставляются единовременные выплаты на неотложные нужды: ремонт газовых установок, отопления, водопровода, кровли, замена электропроводки, оказывается помощь непосредственно в проведении ремонта. Более 200 семей, проживающих в сельской местности, бесплатно получили дрова.Выданы сотни продуктовых наборов.

По словам заместителя губернатора, особое внимание уделяется семьям с детьми и пожилым родителям мобилизованных.

«Для детей, которые за лето выросли из зимней одежды и обуви, покупаем теплые вещи, помогаем мамам получить вне очереди путевки в детский сад, скорректировать их рабочий график или график дошкольного учреждения, чтобы комфортно забирать ребенка. Идет сбор заявок на путевки в оздоровительную смену в одном из загородных лагерей региона. Учреждения дополнительного образования проводят бесплатные занятия для детей. Семьи мобилизованных могут бесплатно посещать музеи, выставки и концерты», - сообщила Оксана Куташи.

Социальные работники оказывают помощь по уходу за пожилыми родителями, доставке лекарств, детской смеси, оформлению инвалидности.

Оксана Куташи сообщила, что в области проводится работа с приставами по приостановке судебных производств по непогашенным долгам. В постоянном режиме семьи мобилизованных консультируют по вопросам предоставления кредитных каникул. И такую помощь, как утверждает заместитель губернатора,получили более 200 курганский семей.

Очень востребованы консультации психологов. Специалисты оказывают такую поддержку как по телефону, так и на очных приемах.

«Дорогие жены, родители и дети наших земляков, призванных на защиту Родины, запомните, что вы не одни. Пока родные мужчины выполняют священный воинский долг, мы продолжаем о вас заботиться, помогать и поддерживать. Обращайтесь к закрепленным за вами специалистам, на горячие линии главного управления социальной защиты населения, которое для вас работают круглосуточно. Ни одно обращение не останется без внимания», - подчеркнула Оксана Куташи.

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