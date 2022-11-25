Мобилизованные земляки получат наколенники и налокотники

О новой отправке гуманитарной помощи сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

«Отправили большую партию наколенников и налокотников для мобилизованных. Сегодня раздаём. Решаем проблему с разгрузками под боеприпасы. В должном качестве и количестве их нет. Будем стараться подобрать и до отправить партию для тех, кто определён в разведку», - сообщил глава региона.

Для разгрузки боеприпасов требуются специальные установки. Вадим Шумков пообещал решить проблему с их нехваткой.

Курганцы регулярно отправляют гуманитарную помощь мобилизованным землякам, солдатам СВО и гражданам российского Донбасса. Неравнодушные жители приносят в центры сбора письма, тёплые вещи, продукты и необходимую технику. Также отправляются и сладости, и необходимые лекарства – всё по просьбе мобилизованных. Вместе с жителями наших защитников поддерживает и правительство региона, администрации округов.

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