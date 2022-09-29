Мобилизованных курганцев обеспечивают сухпайками и аптечками

В рамках исполнения Указа Президента России о проведении частичной мобилизации на территории города Кургана развернуто два сборных пункта. Они находятся в Культурных центрах «Курган» и «Спутник». В них прибывают мобилизованные военнослужащие. Об этом «Новому миру» сообщил директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков.

- По поручению губернатора Курганской области правительством области здесь развернуты пункты выдачи спальных мешков, ковриков, ложек, кружек, тарелок — у кого чего не хватает, - рассказал собеседник нашего издания.

На сборные пункты прибывают мобилизованные военнослужащие из города Кургана и муниципальных образований области. Последние перед отправкой в областной центр по поручению губернатора обеспечиваются главами муниципалитетов сухими пайками. По прибытию в Курган уже всем выдаются дополнительные сухпайки на трое суток и аптечки.

- Как вы, наверное, знаете, в соцсетях ходит очень много разной, порой противоречивой информации и слухов. Убедительная просьба ко всем: обращаться только к проверенным источникам информации. И самое главное — не сеять панику, а поддержать наших ребят, которые убывают, исполняя свой долг, - обратился к зауральцам Станислав Носков.

Николай Волков.

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