Мобилизованных зауральцев и членов их семей приглашают в службу судебных приставов

Во всех подразделения судебных приставов в Кургане и муниципальных образованиях региона 16 марта с 09:00 до 17:00 сотрудники службы судебных приставов проведут прием для членов семей мобилизованных, а также граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Пришедших на прием зауральцев будут принимать без очереди, уточнили в пресс-службе ведомства.

Оказывать помощь гражданам указанной категории сотрудники УФССП России по Курганской области будут также на базе регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» по улице Урицкого, 36. Прийти можно будет с 14:00 до 16:00.

Граждан проконсультируют по вопросам исполнительного производства, ознакомят со вступившими в силу изменениями закона «Об исполнительном производстве», направленными на защиту прав и интересов мобилизованных зауральцев, несущих службу в зоне СВО, помогут решить другие проблемы, относящиеся к компетенции ФССП.

Всем обратившимся при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, предварительная запись не требуется.

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