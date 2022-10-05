Мобилизованным рабочим шадринской «Технокерамики» выдадут по 50 тыс рублей

Заместитель председателя комитета Курганской областной Думы по социальной политике Валерий Порубов, избранный в зауральский парламент жителями города Шадринска, встретился с мобилизованными сотрудниками завода.

Для работников предприятия ООО «Технокерамика», которые получили повестки, и в ближайшие дни будут направлены в Вооруженные силы РФ, прошло организационное собрание. С заводчанами встретился депутат Курганской областной Думы, генеральный директор завода Валерий Порубов.

Порубов сообщил, что учредителями предприятия принято решение выплатить каждому мобилизованному заводчанину материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, для них приобретен набор необходимых принадлежностей: рюкзак, термос, термобелье, пауэрбанк, фонарик и другие необходимые вещи.

- Все возникающие вопросы решаемы и руководство завода готово к диалогу. Это касается и тех, кого мобилизовали на воинскую службу и тех, кто остается работать на заводе. Нефть и газ – ключевое звено доходов бюджета, и мы не вправе допустить снижения объемов выпуска продукции на предприятии, - отметил Валерий Порубов. С его слов, есть вакансии, и что, на заводе рады новым рабочим. Пока же, опять же с его слов, будут использоваться внутренние резервы.

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