Мобилизованным зауральцам выплатят по 50 тысяч рублей

Правительство приняло решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков.

Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей на одного человека. Выплаты пройдут со следующей недели после уточнения списков с военкоматом.

«Эта мера поддержки будет дополнительной к тем мерам, по которым решения были приняты ранее, включая поддержку семей мобилизованных, а также поставку средств экипировки и снаряжения», - прокомментировал губернатор.

Как сообщает телеграм-канал «Курганская область официально», нуждающиеся семьи мобилизованных зауральцев будут получать социальную поддержку на прежнем уровне, вне зависимости от дохода мобилизованного, в соответствии с постановлением Правительства РФ.

На сайте Правительства РФ пишут, что решение касается семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт.

Все интересующие вопросы о мерах социальной поддержки семьям мобилизованных можно задать по телефону 8(3522) 44-74-33, Единый социальный телефон (в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

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