Модернизация сетей по улице Максима Горького

В Кургане продолжается масштабная модернизация тепловых сетей на улице Горького. Она ведется на участке от ул. Томина до ул. Савельева и призвана решить проблему частых аварий на изношенных трубах и отключения воды в густонаселенном центре города.

«Новый мир» продолжает фотопроект по освещению хода модернизации. Дважды в неделю мы публикуем снимки, сделанные с одной точки, по которым видно, как продвигаются работы.

Местом съемки мы избрали перекресток улиц Горького и Комсомольская. Здесь находится наша редакция и, совсем рядом, Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

Первый снимок сделан в понедельник 12 сентября, второй – сегодня, в четверг 15 сентября.

По фото видно, что за минувшие три дня работники активно приступили к засыпке траншей грунтом. Затем они нанесут и утрамбуют щебень, на который начнут укладку асфальта. Именно такие операции уже были проведены на участках улицы Горького на отрезке от ул. Томина до ул. Володарского, который, вероятно, в скором времени может быть открыт для проезда.

Добавим, что на днях был временно закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской. Как сообщает сайт администрации г. Кургана, причина закрытия – масштабная замена канализационных и водопроводных сетей на ул. К. Мяготина. Вчера глава города Елена Ситникова провела на объекте выездное совещание. Участие в нем приняли председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров, генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников и директор подрядной организации – ООО СМК «Артель» Вадим Рупаков.

Николай Волков.

Фото автора.

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