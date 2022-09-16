Модернизация теплосетей на ул. Горького

В Кургане продолжается масштабная модернизация тепловых сетей на улице Горького. Она ведется на участке от ул. Томина до ул. Савельева и призвана решить проблему частых аварий на изношенных трубах и отключения воды в густонаселенном центре города.

«Новый мир» продолжает фотопроект по освещению хода модернизации. Дважды в неделю мы публикуем снимки, сделанные с одной точки, по которым видно, как продвигаются работы.

Местом съемки мы избрали перекресток улиц Горького и Комсомольская. Здесь находится наша редакция и, совсем рядом, Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

Первый снимок сделан в четверг 15 сентября, второй – сегодня, в понедельник 19 сентября.

По фото видно, что за минувшие 4 дня работники практически полностью засыпали траншею грунтом. Для ускорения процесса задействованы самосвалы. Затем коммунальщики нанесут и утрамбуют щебень, на который начнут укладку асфальта.

Именно такие операции уже были проведены на участках улицы Горького на отрезке от ул. Томина до ул. Володарского, который, вероятно, в скором времени может быть открыт для проезда.

Николай Волков.

Фото автора.

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