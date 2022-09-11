Модернизация теплосетей по ул. Горького

В Кургане продолжается масштабная модернизация тепловых сетей на улице Горького. Она ведется на участке от ул. Томина до ул. Савельева, призвана решить проблему частых аварий на изношенных трубах и отключения воды в густонаселенном центре города.

«Новый мир» продолжает фотопроект по освещению хода модернизации. Дважды в неделю мы публикуем снимки, сделанные с одной точки, по которым видно, как продвигаются работы.

Местом съемки мы избрали перекресток улиц Горького и Комсомольская. Здесь находится наша редакция и, совсем рядом, Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

Первый снимок сделан в пятницу 9 сентября, второй – сегодня, в понедельник 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба Администрации г. Кургана, ремонт ведется без выходных. В работе находятся все участки.

В районе пересечения с улицей Володарского укладывают щебеночное основание для дальнейшего устройства проезда.

На участке от ул. Комсомольской до ул. Ленина рабочие монтируют железобетонные лотки и проводят работы по их гидроизоляции.

Ведётся монтаж трубопроводов от ул. Ленина в сторону Пролетарской.

От Пролетарской в сторону Савельева продолжается монтаж нижних лотков.

Подрядчик открыл для движения перекресток ул. М. Горького и ул. Ленина. На перекрёстке Пролетарская – М. Горького ведется обратная засыпка открытой раскопки. На участке работают 4 единицы техники и бригада рабочих, которые уплотняют грунт. В ближайшие дни этот перекресток тоже будет открыт для движения транспорта.

Николай Волков.

Фото автора.

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