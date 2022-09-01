Модернизация водопровода на ул. Горького

В Кургане продолжается масштабная модернизация теплосетей на улице Горького. Она ведется на участке от ул. Томина до ул. Савельева и призвана решить проблему частых аварий на изношенных трубах и отключения воды в густонаселенном центре города.

«Новый мир» продолжает фотопроект по освещению хода модернизации теплосетей. Дважды в неделю мы публикуем снимки, сделанные с одной точки, по которым видно, как продвигаются работы.

Местом съемки мы избрали перекресток улиц Горького и Комсомольская. Здесь находится наша редакция и, совсем рядом, Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

Первый снимок сделан в понедельник 29 августа, второй – сегодня, в четверг 1 сентября.

Добавим, что, по информации официального сайта Администрации г. Кургана, на участке от улицы Томина до улицы Ленина рабочие на данный момент продолжают работы по закрытию лотков, планируется заполнение системы и гидравлические испытания от ул. Томина до ул. Володарского.

На участке от улицы Ленина до улицы Пролетарская продолжается укладка бетонного основания с последующей гидроизоляцией.

От улицы Пролетарская до улицы Савельева бригады ПАО «КГК» закончены демонтажные работы, подрядчик готовится приступить к укладке бетонного основания.

Николай Волков.

Фото автора.

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