Модернизация водопровода на ул. Горького

В Кургане продолжается масштабная модернизация теплосетей на улице Горького. Она ведется на участке от ул. Томина до ул. Савельева и призвана решить проблему частых аварий на изношенных трубах и отключения воды в густонаселенном центре города.

«Новый мир» продолжает фотопроект по освещению хода модернизации теплосетей. Дважды в неделю мы публикуем снимки, сделанные с одной точки, по которым видно, как продвигаются работы.

Местом съемки мы избрали перекресток улиц Горького и Комсомольская. Здесь находится наша редакция и, совсем рядом, Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова.

Первый снимок сделан в четверг 1 сентября, второй – сегодня, в понедельник 5 сентября.

Добавим, что одновременно с этим продолжается ремонт инженерных коммуникаций на улице Коли Мяготина, которая является одной из основных транспортных артерий Кургана. По информации официального сайта администрации города, здесь проводят реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 668 м на участке от улицы Тобольной до улицы Зорге.

Кроме того, планируют реконструировать канализационные коллекторы диаметром 1000 и 600 мм и протяженностью более 2,8 км на трех участках: от улицы Пролетарской до улицы Коли Мяготина, 75.

Работы не останавливаются даже в выходные дни.

Николай Волков.Фото автора.

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