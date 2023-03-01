Модульные фермы заинтересовали аграриев Курганской области

В прошлом году по инициативе губернатора Шумкова были введены новые меры поддержки аграриев. Об этом рассказал директор регионального департамента Павел Кощеев:

«Это приобретение модульных животноводческих ферм и оборудования для их комплектования. Данная программа показала положительную динамику. На территории Курганской области было построено более десятка таких ферм. Они нацелены на развитие мясного животноводства. Это КРС, овцеводство, коневодство. Аграрии оценили это положительно, сейчас есть большое количество заявок. По согласованию с губернатором мы будем выходить с инициативой поддержки данного проекта. Программа подразумевает прямое возмещение части понесенных затрат. Товаропроизводитель приобретает за свой счет модульные фермы и оборудование, департамент АПК возмещает до 70% затрат».

Перед департаментом поставлена задача до 1 апреля довести не менее 50% средств до товаропроизводителей. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, предусматривающие предоставление господдержки. До 3 марта специалисты департамента принимают документы по поддержке растениеводческих хозяйств. По согласованию с Минсельхозом РФ внедрен новый механизм. Хозяйства получают повышенные коэффициенты.

«На сегодняшний день существуют беспрецедентные меры поддержки в области животноводства. Субсидирование модульных ферм - 70%, до 60% субсидируются программы приобретения сельхозживотных в пределах региона. Животноводческая отрасль предполагает круглогодичную занятость людей», - подчеркнул Павел Кощеев.

На сегодняшний день по линии департамента АПК оказывается около 30 мер поддержки. Также специалисты принимают заявки по грантовой поддержке семейным животноводческим фермам, отбор заявок продлится до 14 марта,

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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