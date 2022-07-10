Могут ли курганцы сэкономить на отоплении?

В Государственную жилищную инспекцию Курганской области часто поступает вопрос, можно ли сэкономить на оплате тепловой энергии. Жители региона утверждают, что в их коммунальных квитанциях эта сумма занимает почти половину общей величины платежа за квартиру. Об этом «Новому миру» сообщил начальник ГЖИ Владимир Чупахин.

- Для снижения платы за отопление необходимо, чтобы выполнялись определенные условия. Прежде всего, это наличие общедомового прибора учета тепловой энергии. Если он имеется, расчет платы будет вестись по показаниям прибора, а не по средним нормативам, - объяснил собеседник нашего издания.

Еще большей экономия станет, если дополнительно оснастить дом установкой погодного регулирования температуры теплоносителя. Проще говоря, если на улице потеплело (например, весной), такая установка автоматически будет пропускать в квартирные батареи меньше теплоносителя, а если похолодало — больше.

Ну, а еще выше экономия будет, если провести на доме мероприятия по энергосбережению — утеплить фасады, установить в подъездах современные входные группы и стеклопакеты и так далее.

- Оборудовать дом общедомовым прибором учета тепловой энергии и установкой погодного регулирования температуры теплоносителя можно за счет взносов на капитальный ремонт. Жильцам нужно обратиться в Фонд капремонта, и там все объяснят, - посоветовал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области.

Что же касается индивидуальных счетчиков на отопление, то здесь, по словам Владимира Чупахина, двоякая ситуация. Экономия случится, если они будут установлены как минимум в половине квартир. Если же нет, то нужного эффекта не произойдет, поскольку расчет платы за отопление ведется по сложной формуле с разными коэффициентами.

Николай Волков.

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