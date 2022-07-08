Моисеевы пятьдесят лет прожили в любви и согласии

Золотую свадьбу супруги Анна и Александр Моисеевы отметят в национальный праздник – День семьи, любви и верности.

После окончания Мишкинского педагогического училища в 1967 году восемнадцатилетняя Аня Новикова сразу же поступила заочно в Шадринский пединститут и по направлению приехала в село Скопино Белозерского района преподавать школьные знания ученикам начальных классов местной восьмилетки.

Позже вела и другие предметы – математику, черчение и даже музыку. И жил в том селе заметный парень Саша Моисеев. Работал киномехаником, занимался спортом. Познакомившись, юноша и девушка начали дружить.

– Как не влюбиться в такого красивого мальчика, – показывает Анна Алексеевна армейскую фотографию Александра.

Да, военная служба вскоре разлучила их, но не разорвала чувства.

– Я его ждала. Такая у нас была прекрасная дружба, светлая любовь, – признаётся моя собеседница. – Пока он служил, я переехала работать в Курган. Здесь жили мои родители.

Саша после возвращения из армии год работал в Куртамыше учителем физкультуры. Но отношения мы сохраняли. Когда решили сыграть свадьбу, зарегистрировались в Кургане. Стали здесь жить.

Восьмого июля 1972 года Анна и Александр официально заключили брак. Анна Алексеевна к тому времени работала в школе №11 города. После рождения дочери Елены её пригласили преподавать в школу № 50. Там она проработала тридцать лет. Александр в Кургане поначалу устроился на КЗКТ, потом перешёл на комбинат хлебопродуктов. От этого предприятия семья получила общежитие. А после рождения второй дочери Марины – квартиру. Трудности на пути семьи, конечно, встречались, но супруги научились их совместно преодолевать.

– Зарплаты были маленькие. Не всегда хватало на нормальное проживание, – вспоминает Анна Алексеевна. – Муж очень много трудился в советское время. После основной смены шёл подрабатывать грузчиком, чтобы обеспечивать семью. Сейчас продолжает работать и помогать внукам. Муж у меня настоящий трудоголик.

Ещё во времена перестройки Александр Анатольевич начал работать часовым мастером. Полюбил это дело и до сих пор остаётся ему верен. Анна Алексеевна сейчас на пенсии. И муж, и жена за годы и результаты своей профессиональной деятельности удостоены звания «Ветеран труда». А она ещё и отмечена знаком «Отличник народного просвещения». Говоря о чувствах, которые всё это продолжительное время помогали супругам сохранять теплые отношения, Анна Моисеева поясняет:

– Любовь, взаимопонимание между нами есть постоянно. Я по характеру спокойный человек. Он тоже уравновешенный. С возрастом, конечно, что-то меняется, но в результате мы друг друга очень хорошо понимаем. Если я чувствую, что у него плохое настроение, лучше помолчу. И он так же поступает. Это взаимопонимание и сохраняет отношения между женой и мужем. У нас и сейчас чувства не остыли. Бывает, идём по городу, а он может взять и меня поцеловать. И я тоже. Просто так...

У старших Моисеевых две дочери, два внука и внучка. Бабушка с дедушкой души в них не чают, и те отвечают взаимностью.

– Самый маленький особенно. Иной раз говорит мне – ты, наверное, устала, полежи, отдохни. Вот такой он заботливый, – смеётся Анна Алексеевна.

В день своей золотой свадьбы, когда вся страна отмечает День семьи, любви и верности, Анна и Александр Моисеевы приглашены в городской ЗАГС.

– Нам сказали прийти обязательно, - говорит Анна Алексеевна. – А ещё предупредили, что надо будет исполнить танец. Кстати, я раньше занималась танцами. И он тоже красиво танцует. Нам все говорят об этом.

И ещё Анну Алексеевну и Александра Анатольевича попросили поздравить пару молодожёнов, которые придут в этот праздничный день на торжественную регистрацию, и сказать им напутственные слова. А затем чета Моисеевых в числе двенадцати супружеских пар отправится в Центральный парк культуры и отдыха. Там будет организован праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Парам, которые зарегистрировали свой брак более сорока лет назад, вручат медали в ознаменование сохранения на протяжении долгих лет высоких чувств и семейных отношений.

Константин Сапунов. Фото из архива семьи Моисеевых.

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