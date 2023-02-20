Мокроусовцам рассказали о традициях празднования Масленицы

Священник рассказал о православных традициях праздника.Масленица – это православный праздник. Хотя, по неподтвержденным данным некоторых историков, Масленицу праздновали до возникновения христианства. Но в церкви неделя, которая началась в это воскресенье, называется «Неделя о страшном суде» или «Мясопустная неделя».

«Она нужна для того, чтобы задуматься о своем пребывании на этой земле и подготовиться ко встрече с Богом. Подготовиться значит – очиститься, для этого и нужен пост. Господь ведь не запрещает нам веселиться, но все должно быть в меру. И вот время поста, оно как раз и является неким ограничением. Эта неделя мясопустная, то есть нельзя есть мясо, но можно есть рыбу и молочные продукты, яйца, что позволяет постепенно подготовить себя к великому посту перед Пасхой» - сообщил отец Олег.

Но если просто не есть мясо, то этого будет не достаточно для очищения, ведь человек состоит не только из плоти, главное, в нем душа и вот она в первую очередь во время поста должна очиститься, нужно подготовить себя духовно, избавиться от невидимых страстей таких как зависть, гнев, злость, раздражение.

А вот детям на этой неделе нужно веселиться играть, вспомнить старинные забавы – стенка на стенку, кулачные бои, бой подушками. Все эти развлечения принято устраивать возле храма, чтобы в них принимал участие.

«Неделя о страшном суде» заканчивается Прощённым воскресеньем, - говорит отец Олег. - Это способ очистить душу еще от одного порока – обида. В этот день ты должен попросить прощения у всех, кого обидел ты, и кто обидел тебя. Говоришь человеку: «Прости меня», в ответ он должен сказать «Бог простит, и я прощаю».

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