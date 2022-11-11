Мокроусовцы передали посылки мобилизованным землякам в Елани

Обозреватель газеты «Восход» 9 ноября выехала к месту службы земляков в Елань в составе делегации от администрации округа. Делегацию возглавил председатель Мокроусовского отделения ветеранов вооружённых сил «Боевое братство» майор запаса Виктор Зырянов.

Администрация округа заранее подготовила посылки для мобилизованных. Погода сейчас стоит холодная и, чтобы поддержать, обогреть наших солдат, каждому закупили специальные сапоги, термобелье, носки, стельки, шапки, фонарики. Наборы дополнили средствами личной гигиены, консервами, сладостями.

Своих земляков солдаты встречали с улыбками, они с нетерпением ждали посылки с родины.Выйти смогли не все - кто-то был в наряде и не мог покинуть часть. «Ну, а что вы хотели? Армия!» - практически в один голос говорят парни.

«Все посылки были именными, поэтому каждый взял свою и на товарищей, которые не смогли прийти на контрольно-пропускной пункт, чтобы их передать им лично в руки», - рассказала редактор газеты Людмила Глухих.

По приезду в воинскую часть мокроусовцев распределили по разным подразделениям согласно военно-учетным специальностям, указанным в военном билете. В зависимости от этого проводятся учебные занятия.

Как рассказали мобилизованные, кормят их хорошо, одежду уставную всю получили, денежные средства начали поступать. С огромной радостью они приняли сладости, а выпуски районной газеты и письма от детей с трепетом прятали во внутренние карманы бушлата.

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