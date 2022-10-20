Мокроусовская газета «Восход» поддерживает связь с земляками, участвующими в спецоперации

На протяжении нескольких недель жители Мокроусовского округа активно принимают участие в акциях «Посылка солдату» и «Шлём тёплый привет». В редакции по инициативе волонтёра Нины Семеновой организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Снова и снова сюда приходят взволнованные люди, которые приносят продукты питания, медикаменты, теплые вещи, предметы личной гигиены и письма с душевными словами для наших солдат. И все, конечно, спрашивают, что же лучше отправить бойцам на передовую.

Районка сумела наладить обратную связь и пообщаться с земляком, участником спецоперации. Юнус в данный момент находится в военном госпитале.

«Спасибо всем большое, ваша поддержка необходима там, на передовой! Сейчас уже не так тепло, поэтому не помешают теплые вещи. Очень нужны фонарики и батарейки, аптечки, дождевики. Сладости спасают, когда пехота попадает под обстрел, и приходится пережидать по несколько дней», - пояснил боец.

Юнуса призвали в армию в 2020 году. Уже через несколько месяцев службы он подписал контракт на два года, так как понял, что служба – это его призвание. Стать военным было его детской мечтой.

Юноша подписал контракт и через полгода службы стал командиром отделения. Планировал поехать на офицерские курсы, но началась спецоперация. В апреле оказался на передовой. Должен был попасть в артиллерию, но попросил направить в разведку. Сначала находился на Изюмском направлении, а далее пошли в сторону Славянска.

«Ранение получил, можно сказать, «удачно». Минометный удар прилетел прямо у окопа, очень близко, и взрывной волной меня подбросило, в результате сломал плечо», - поделился Юнус.

По его словам, сразу после выздоровления собирается вернуться в строй, однако уже в звании лейтенанта, которое он получил на передовой.

«Мне необходимо вернуться, потому что там до сих пор мой взвод. Я то хоть отдохнул, а они там давно без отдыха. Надо ехать им на помощь, поддержать своих ребят, тем более я теперь командир», - сказал Юнус.

«Такие вот простые, но в тоже время отважные парни стоят на защите Родины. И они нуждаются в нашей поддержке», - считает редактор районной газеты Людмила Глухих.

Фото предоставлено редакцией газеты «Восход» Мокроусовского округа.

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