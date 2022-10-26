Мокроусовская школа отправила новую партию тёплых вещей участникам спецоперации

А один из жителей окружного центра передал солидную сумму денег.

Жители Зауралья заботятся о военнослужащих, которые стоят на защите Родины.

Армейцев обеспечивают уставным обмундированием, а по поручению губернатора Вадима Шумкова ребятам дополнительно от правительства области передают экипировку, включая термобелье, маскхалаты, балаклавы и другие необходимые предметы одежды, однако «Теплый привет» с малой родины согревает по-особенному. В полевых условиях нет возможности стирать вещи, поэтому носки, перчатки и шапки лишними не будут. Очередную партию теплых вещей передала Михайловская школа, а вместе с ней и письма от учащихся.

По словам редактора газеты «Восход» Людмилы Глухих, один из жителей села Мокроусово, попросивший не называть его имени, передал солидную для семейного бюджета сумму на поддержку солдат, которые сейчас находятся в учебной части в Елани.

Ранее «Новый мир» сообщал, что жители Мокроусовского округа на протяжении нескольких недель активно принимают участие в акциях «Посылка солдату» и «Шлём теплый привет». Один из пунктов сбора помощи находится в редакции газеты «Восход». Мокроусовцы приносят продукты питания, медикаменты, теплые вещи, предметы личной гигиены и письма с душевными словами для солдат.

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