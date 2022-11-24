Мокроусовские активисты собирают «Коробку храбрости» для детей с тяжёлыми заболеваниями

В Мокроусовском муниципальном округе дан старт благотворительной акции «Коробка храбрости», посвященной сбору игрушек и книг для детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе и онкологическими. По этому поводу в редакции газеты «Восход» прошло заседание «круглого стола», встретились специалисты от медицины, образования, бизнес-сообщества и общественных организаций округа.

Посовещавшись, участники «круглого стола» внесли свою лепту, пополнив «Коробку храбрости» подарками.

«Коробка храбрости» будет находиться в редакции газеты «Восход» до 1 декабря. Все неравнодушные к чужой беде жители округа могут приносить игрушки, сувениры, игры, книги, которые станут частичками храбрости для тяжелобольных и находящихся на длительном лечении детей.

Детям нравятся маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, маленькие наборы Lego, сейчас новый пик популярности у покемонов. Также дети любят пазлы, книги в упаковке.

«Активисты собирают исключительно новые игрушки. Это не вредность и не прихоть, это вызвано серьезным ослаблением иммунитета у детей, проходящих лечение от онкологии. Домашняя пыль — страшный враг, поэтому не принимаются мягкие игрушки, но мы рады всему, что можно неоднократно обработать», - заявили организаторы.

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