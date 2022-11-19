Мокроусовские мастерицы шьют теплые вещи солдатам

Мастерицы Мокроусовского центра народного творчества и ремесел приняли участие в акции «Шлем теплый привет». Они сшили балаклавы и снуды из флиса для мобилизованных земляков, которые проходят подготовку в военной части. А также добавили к посылке «сладкий привет», к каждой теплой вещи прилагается пачка сгущенного молока.

«Мы рады оказать посильную помощь нашим ребятам, надеемся, что эти изделия помогут согреться в зимние морозы. Берегите себя, мы ждем вас с победой»! - передали рукодельницы.

В предстоящие выходные посылка будет адресно передана мобилизованным землякам, в рамках частичной мобилизации.

Сами солдаты передают огромную благодарность, за проявленное к ним внимание. Им очень приятно такое внимание со стороны земляков.

Фото и Елены Вершининой