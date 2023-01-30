Мокроусовские рукодельницы вяжут носки для военных

Руководитель объединения «Рукодельницы» при Доме детского творчества села Мокроусово Светлана Алябышева принесла в редакцию районной газеты «Восход»восемь пар шерстяных носков, связанных рукодельницами Надеждой Гусевой, Ниной Важениной и Ниной Пермяковой.

«С просьбой связать носки к ним обратилась Нина Хомякова и предоставила пряжу. Пусть этот «Теплый привет» согреет наших солдат!Огромное спасибо, всем, кто оказывает поддержку!» - написала главный редактор газеты «Восход» Людмила Глухих в соцсети «Вконтакте».

Работа по сбору гуманитарной помощи российским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжается.«Начала заниматься этим с августа, чувствовала ответственность перед солдатами, они там защищают нашу страну. Для начала сама собрала пару коробок, а потом люди понесли», - прокомментировала Людмила Глухих.

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