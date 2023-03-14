Мокроусовские семьи сняли видеоролики о районной газете

Редакция Мокроусовской газеты «Восход» провела конкурс видеороликов «Читаю районку вместе с мамой». Заявки поступили от двух семей.

Данилу Рогову всего лишь годик, он всегда рядом с мамой Верой, поэтому все они делают вместе, даже читают районку, которая к ним приходит по почте каждую неделю. Особенно юному читателю нравится разглядывать цветные фотографии на первой и последней полосах.

А вот Соня Старцева уже умеет читать сама, осенью она готовится пойти в первый класс. Правда большие тексты читать ей пока не под силу, но девочка с удовольствием читает крупные заголовки и с интересом ищет на фотографиях знакомых.

Соне редакция газеты подарила набор для творчества, а Данилу мягкие пазлы для изучения букв.

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