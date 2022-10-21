Мокроусовские старшеклассники написали письма участникам спецоперации

Для девятиклассников Мокроусовской школы № 2 педагоги провели Урок Мужества. Ребятам рассказали о героизме русских солдат разных времен и поколений.

Не в первый раз наша страна встает против фашизма. И по примеру тех далеких сороковых ученики написали письма - треугольники для защитников Родины.

Ученица девятого класса Екатерина Черникова принесла эти письма в редакцию газеты «Восход», чтобы их вложили в посылки, которые формируются для солдат от жителей округа. В своем письме она написала: «Здравствуй, незнакомый солдат! Меня зовут Катя, я учусь в 9 классе. Я очень рада, что ты получишь мое письмо. Я надеюсь, что сейчас у вас там спокойно. Все мы очень волнуемся за вас и надеемся, что скоро специальная военная операция закончится, а вы вернетесь с победой. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, помогайте друг другу. Я просто хочу сказать «Все будет хорошо»! Знайте, что дома вас ждут родные. Да и мы – весь народ нашей необъятной страны, ждем своих героев».

Людмила Глухих. Фото Марины Ивановой.

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