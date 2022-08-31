Молодежь познакомили с культурой и традициями народов Зауралья

В Курганской области прошел Молодежный форум межнациональных культур. В течение пяти дней его участники знакомились с культурой, кухней и традициями народов, проживающих на территории Зауралья.

Форум был организован в рамках проекта «Диалог культур в молодежной среде». Его реализует Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» в партнерстве с другими НКО и при поддержке фонда Президентских грантов.

Для студентов и школьников были организованы концерты национальных коллективов, фольклорные вечера, встречи с интересными людьми, дегустация традиционных блюд национальной кухни, демонстрация народных костюмов и не только.

Чем больше мы узнаем о народах России, тем больше мы восхищаемся людьми, культурой и традициями нашей многонациональной страны. Именно об этом рассказывает и новое тревел-шоу Национальность.ru.

Проект посвящен народам, живущим на территории страны, и рассказывает о них ярко и красочно, в современном стиле. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, с их помощью – выбрать место для поездки в отпуск и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Архив шоу постоянно пополняется. На площадках проекта недавно появились новые выпуски про мордву, вепсов и слово «счастье» на разных языках. Выпуски можно смотреть и в соцсетях: ОК и ВК.

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