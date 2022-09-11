Молодые активисты Зауралья встретятся в Ставрополе «На высоте»

Всероссийский творческий фестиваль работающей молодёжи «На высоте» будет проходить в Ставрополе с 16 по 19 сентября.

В фестивале примут участие 2500 человек, среди которых участники и волонтёры из 70 субъектов России.

Программа фестиваля будет представлена по направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Арт» и «Научный слэм». Участники фестиваля поборются как в индивидуальных, так и командных номинациях.

Одним из направлений фестиваля станет деловой форум блогеров Юга и Северного Кавказа России «ТопБЛОГ», в рамках которого пройдут диалоги, воркшопы, мастер- классы, лекции и конференции в сфере социальных медиа, и трендах блогеретва в России. Все расходы, связанные с проживанием и питанием участников форума, организаторы Фестиваля оставляют за собой.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (495) 625-19-01.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.