Молодые экологи Зауралья обсудили актуальные вопросы сохранения природных ресурсов

В пятницу, 19 августа представители Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе провели заседание круглого стола по теме: «Трансформация к экономике замкнутого цикла: экологические тенденции в законодательстве и волонтерстве. Проблемы Зауралья и пути их решения». Круглый стол проводился в рамках рабочей группы по вопросам экологии Общественной молодежной палаты.

Заседание круглого стола провел председатель комиссии по экономической политике Общественной молодежной палаты Павел Никифоров. В заседании участвовали депутаты Курганской городской Думы, представители эко-центра «Разделяйка», экспертного центра ООО «Деловая Россия» по ESG-трансформации и регионального оператора по обращению ТКО ООО «Чистый город», а также региональный представитель союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО и эко-активисты, организаторы эко-акций «РаСбор».

Участники мероприятия обсудили вопросы законодательной деятельности Государственной Думы РФ в области экологии и вторичных ресурсов, изучили опыт города Шадринска по решению проблемы сбора и утилизации бесхозных автомобильных покрышек. Также были подняты темы необходимости поддержки переработчиков вторичного сырья, в том числе через государственные закупки и принимаемых эко-центром «Разделяйка» мерах по сортировке и разделению на вторичные фракции мусора.

Также участники круглого стола познакомились с итогами проведения эко-акций по раздельному сбору мусора организаций «РаСбор» и обменялись мнениями о законопроекте по внесению изменений в закон «Об экологическом просвещении на территории Курганской области».

По итогам работы круглого стола были приняты решения, направленные на усиление работы по улучшению экологической ситуации в регионе, а также просвещении и популяризации раздельного сбора мусора и широкого использования вторичного сырья.