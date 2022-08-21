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Молодые экологи Зауралья обсудили актуальные вопросы сохранения природных ресурсов

Также поднималась тема поддержки переработчиков вторичного сырья.

21 августа, 2022 - 10:30

В пятницу, 19 августа представители  Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе провели заседание круглого стола по теме: «Трансформация к экономике замкнутого цикла: экологические тенденции в законодательстве и волонтерстве. Проблемы Зауралья и пути их решения».  Круглый стол проводился в рамках рабочей группы по вопросам экологии Общественной молодежной палаты.

Заседание круглого стола провел председатель комиссии по экономической политике Общественной молодежной палаты Павел Никифоров. В заседании участвовали депутаты Курганской городской Думы,  представители эко-центра «Разделяйка», экспертного центра ООО «Деловая Россия» по ESG-трансформации и регионального оператора по обращению ТКО ООО «Чистый город», а также региональный представитель союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО и эко-активисты, организаторы эко-акций «РаСбор».

Участники мероприятия обсудили вопросы законодательной деятельности Государственной Думы РФ в области экологии и вторичных ресурсов, изучили опыт города Шадринска по решению проблемы сбора и  утилизации бесхозных автомобильных покрышек. Также были подняты темы необходимости поддержки переработчиков вторичного сырья, в том числе через государственные закупки и принимаемых эко-центром «Разделяйка» мерах  по сортировке и разделению на вторичные фракции мусора.

Также участники круглого стола познакомились с итогами проведения эко-акций по  раздельному сбору мусора организаций «РаСбор» и обменялись мнениями о законопроекте по внесению изменений в закон «Об экологическом просвещении на территории Курганской области».

По итогам работы круглого стола были приняты решения, направленные  на усиление работы по улучшению экологической ситуации в регионе, а также  просвещении и популяризации раздельного сбора мусора и широкого использования вторичного сырья.

 

21 августа, 2022 - 10:30

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