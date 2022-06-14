Молодые курганские соцработники получили напутствие от опытного коллеги

В жизни каждого человека выбор профессии — очень ответственный шаг. И в этом выборе важно не ошибиться. Не все молодые социальные работники пришли в соцзащиту по зову сердца, велению души. Но через короткое время они поймут, что сделали действительно правильный шаг и будут работать в данной сфере долгие и долгие годы. Такую уверенность на праздновании Дня социального работника, обращаясь к молодым коллегам, выразила Вера Дёмина, которая долгие годы возглавляла Главное управление социальной защиты населения Курганской области.

- Глядя на вас, мы, ветераны Службы социального обслуживания населения, уверены, что она находится в надежных руках. Желаю вам ставить перед собой амбициозные цели, не бояться нового и уверенно идти вперед, но при этом уметь определять правильные приоритеты, уважать традиции, быть добрыми, сердечными и человечными, - сказала Демина.

По ее мнению, у молодых соцработников есть, пожалуй, главные ресурсы человека — энергия и долгая жизнь впереди. Она пожелала им наполнить свою жизнь таким смыслом и содержанием, которые помогли бы почувствовать себя нужными людям, а потому счастливыми.

- Берегите в себе чувство порядочности, честности, милосердия. Желаю, чтобы вас окружали такие же надежные люди, которые в трудный момент помогут, подскажу, подставят плечо и никогда не предадут, - напутствовала молодых коллег бывший начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.