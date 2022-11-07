Молодые семьи Кургана вступят в «Команду супергероев»

В Кургане с 12 по 27 ноября будет проходить 12-й городской фестиваль «Молодые семьи молодого Кургана». Общая тема фестиваля в этом году – «Команда супергероев».

Принять участие в фестивале могут полные многодетные семьи (в том числе замещающие), в которых не менее трёх детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории города Кургана, уточнили в пресс-службе администрации города.

Набор в команду супергероев «Сила желания» состоится 12 ноября в торговом центре «Гиперсити». Там же пройдет первый этап – фотокросс «Сила творчества».15 ноября молодые семьи померяются силами в кулинарном поединке под названием «Сила питания».16 ноября состоятся соревнования молодых семей по боулингу «Сила мяча».20 ноября для участников фестиваля будет проходить творческий конкурс «Сила восприятия», а также литературный конкурс «Сила слова и дела».23 ноября молодые семьи примут участие в квизе (интеллектуальной игре) «Сила знаний». Итоги озвучат 27 ноября.

Подать заявку можно до 11 ноября 2022 года (включительно): dommolkgn@mail.ru с пометкой «Молодые семьи молодого Кургана». Контактный телефон: 22-45-03.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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