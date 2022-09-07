Молодые зауральцы представляют регион в финале Национального чемпионата

Наталья Быкова и Александра Прохорина из Курганской области представляют регион в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходит в эти дни в Саранске. Всего в заключительном этапе состязаний за победу борются около тысячи студентов и школьников, они демонстрируют свое мастерство по 66 компетенциям, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Самые масштабные в стране соревнования по стандартам Агентства развития навыков и профессий проходят в очном и дистанционно-очном форматах. Так, выпускница Курганского педагогического колледжа Наталья Быкова выступит в финале очно в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». А студентка Курганского государственного колледжа Александра Прохорина покажет свои умения в компетенции «Облицовка плиткой» в очно-дистанционном формате на площадке своего профессионального образовательного учреждения.

Готовясь к финалу, Наталья Быкова отметила, что ее путь к профессионализму начался с проекта «Билет в будущее», который реализуется в стране в рамках нацпроекта «Образование»: «Благодаря проекту я окончательно поняла, чем хочу заниматься по жизни, он помог мне в выборе профессии. Тесты показали, что мне подходят спортивные специальности, и это замотивировало меня активно заниматься спортом и затем поступить в Курганский педагогический колледж на специальность «Физическая культура». Очень люблю свою профессию, об этом говорят и мои достижения: я в нацфинале «Молодые профессионалы России»! А ведь все начиналось с малого».

Среди школьников — участников юниорских соревнований — победители и призеры в некоторых компетенциях были определены весной этого года во время отборочных испытаний. Ребята из Курганской области завоевали четыре серебряных медали: Иван Красношеин и Эдуард Бушмин из Куртамышской школы №2, Михаил Бояркин из школы №8 города Шадринска и Никита Обласов из Куртамышской школы №1 в компетенции «Кузовной ремонт». Медальон за профессионализм получил студент Шадринского политехнического колледжа Максим Колчин в компетенции «Обслуживание грузовой техники».

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» продлится до 12 сентября. Победителей и призеров объявят на церемонии закрытия мероприятия.

Фото с официального сайта Национального чемпионата.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.