Молодых журналистов Курганской области ждёт «Неизвестная Россия»

Зауральские авторы в возрасте до 35 лет могут попробовать свои силы в конкурсе профессиональной журналистики «Неизвестная Россия».

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку на сайте и отправить её вместе с работами. Времени немного – успевайте до 31 октября.

Участник имеет право представить на оценку членов жюри до 10 работ в разных номинациях. Это могут быть очерки, репортажи, интервью. Дополнительно будут смотреть на яркость тем и качество текстов.

Победители конкурса «Неизвестная Россия» получат именные дипломы и денежные премии. В основных номинациях будет выбрано по три победителя. Можно выиграть до 35 тысяч рублей. Награждение состоится не позднее 31 января 2023 года.

Официальный сайт конкурса «Неизвестная Россия».

С положением о проведении Молодежного конкурса профессиональной журналистики «Неизвестная Россия» можно ознакомиться здесь .

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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