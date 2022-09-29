Молодых журналистов Зауралья пригласили к участию во Всероссийском конкурсе

Молодых журналистов Курганской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Памяти героев». Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

Принять участие предлагается школьникам и студентам от 14 до 25 лет. Организаторы предлагают выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж. Молодые журналисты могут побеседовать с родственниками маршала, с ветеранами, воевавшими под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, пообщаться с историками и записать их мнение о роли военачальника в событиях тех лет; с теми, кто сегодня выступает против сносов памятников маршалу за рубежом и т.д. Также начинающие авторы могут прислать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу; отдельных музейных экспонатах, связанных с его жизнью; деятельности общественных организаций, занимающихся увековечиванием подвига всего советского народа и в том числе Ивана Конева; патриотических мероприятиях, выставках, акциях, посвященных военачальнику.

«Работы принимаются до 15 октября. С 1 по 10 декабря на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря 2022 года. Награждение пройдет в Музее Победы, о его дате будет сообщено дополнительно», - прокомментировала Мария Котомина, специалист Музея Победы по связям с общественностью.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь .

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