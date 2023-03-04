Молодым рабочим Кургана вручили премии Главы города

Премию главы города Кургана для трудящейся молодежи получили 6 молодых сотрудников курганских предприятий. На церемонии поощряют и чествует человека труда. Награждение лучшей молодежи проходит уже в 13-й раз.

«Очень отрадно, что от года к году количество участников этого конкурса постоянно увеличивается. В прошлом году у нас на участие заявились работники 8 предприятий, в этом году – уже 15. Это говорит о популярности конкурса, молодые люди чувствуют к себе внимание. А мы рады этих людей отметить и поблагодарить», - отметила глава города Кургана Елена Ситникова.

За годы вручения премии 316 рабочих города стали участниками конкурса, 77 из них заслуженно получили звание «Лучший». Год от года в конкурсе принимает участие все больше предприятий. В этом году самому старшему участнику 34 года, а самому молодому – 22.

Общий стаж Сергея Теплых составляет 5 лет. Сергей по специальности инженер пожарной безопасности. Три года назад его позвали на «Курганстальмост» инженером-технологом ЧПУ, и он понял в чем его призвание, сделав заметный карьерный рывок.

«Я всегда связывал свою жизнь с металлом и сейчас моя профессия позволяет мне самореализоваться. Я делаю свою работу, которая мне нравится. В мои обязанности входит непосредственное взаимодействие с цехом. Вопросы, возникающие по технологическим операциям, проходят через меня». – поделился участник конкурса, заместитель главного технолога завода «Курганстальмост» Сергей Теплых.

Критерии отбора участников конкурса это – активное участие в жизни предприятия, выполнение рабочих задач и участие в общественной жизни города. В жюри входят представители предприятий, городской администрации, общественники и члены Совета ветеранов Премию главы города в очередной раз получили самые достойные. Ими стали Антон Воробьев, Александр Копасов, Ярослав Коновалов, Денис Литвинов, Кирилл Герасимов, Юлия Мещерякова.

Юлия - специалист по техническому контролю «Курганского завода энергетических технологий». При проведении технического контроля, девушка выявила скрытый дефект в готовой продукции и предоставила предложения по улучшению технологии по заливке труб. Внесенные Юлией предложения были внедрены в производство, что позволило устранить наличие дефекта и повысить качество выпускаемой продукции. На церемонию ее пришли поддержать мама и муж.

«Я работаю полтора года. Про работу мне сказала мама, она работает на соседнем предприятии. Я замеряю и принимаю трубы, собираю документы на отгрузку. Сейчас я просто счастлива и в шоке, куда потратить премию я еще даже не думала. А в подобных конкурсах буду участвовать и дальше», - поделилась Юлия Мещерякова.

Василий Малухин. Фото автора