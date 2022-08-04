Молодёжь Курганской области на форуме «Утро» приглашает на чай

Мероприятие в этом году проходит в Ханты-Мансийске. Одно из мероприятий – подготовка площадок для отдыха. Все регионы Урала представляют на территории форума свои арт-пространства, рассказывающие о региональных брендах. Курганские ребята в свою очередь обустроили чайную «За Уралом теплее», где все желающие смогут провести вечер в приятной компании за чашечкой чая и оставить себе на память открытку с видами природных достопримечательностей Курганской области. На официальной странице Форума в вк уже появились комментарии с благодарностью курганцам.

Руководитель делегации региона, начальник отедал по реализации молодёжной политики и дополнительному образованию департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина рассказала, что наша площадка «За Уралом теплее» пользуется интересом у участников форума. Молодёжь сначала выполняет определённые задания на специальных карточках, а взамен угощается ароматными чаями, четыре вида из которых приготовили организаторы.

В арт-пространстве Курганской области побывали заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов, заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов и первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов. Почётных гостей встретили народными песнями. Чиновники в свою очередь оценили нашу уютную чайную и получили на память открытки с видами памятников природы Курганской области.

Информация и фото предоставлены пресс-службой правительства Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.