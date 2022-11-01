Молодёжь Курганской области открывает «Горизонт 2100»

Стартует международный молодёжный онлайн-конкурс научных, научно-практических и научно-фантастических работ «Горизонт 2100». Этот проект мотивирует мыслящую молодёжь из разных стран на креативный поиск новых идей, научных гипотез, научно-фантастических представлений об отдалённом будущем. На текущий момент конкурс охватил уже более 1200 студентов, школьников и экспертов из 63 стран мира.

Судьи будут выбирать лучшую научную работу и лучшую научно-фантастическую работу. Принимаются рассказы, эссе, репортажи, описывающие воображаемые инновационные и оригинальные идеи, фантастические события, явления и перспективы будущего на рубеже 2100 года, дающую им научное объяснение. Можно предложить идеи и решения по управлению будущим.

Профильные направления конкурса: Человек будущего, Будущее Социума, Будущее глобального мира, Будущее науки, Будущее технологий, Будущее российской и мировой экономики, Энергетика будущего, Будущее окружающей среды и устойчивое развитие, Будущее среды обитания человечества.

Возраст участников – от 16 до 26 лет. Приём работ продлится до 30 ноября 2022 года.

Победители конкурса будут приглашены в Москву с 5 по 9 февраля 2023 года на Международный молодёжный Форсайт-форум «Мир 2100: глобальные тренды и будущее глазами молодых», где пройдёт вручение дипломов.

Вопросы по участию и сотрудничеству на русском языке — horizon2100@futurible.space.

Подробную информацию можно найти на сайте .

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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