Молодёжный лидер из Шадринска поделился историями из студенческой жизни

В День российского студенчества председатель общественной молодёжной палаты при Шадринской городской Думе Александр Карионов поделился своими воспоминаниями о студенческой жизни и рассказал о перспективах, которые сегодня есть у студентов.

«Я ощутил дух студенчества сполна – получал средне-профессиональное, два высших образования, потом учился в аспирантуре. Не один год и сам вёл занятия у студентов – и предметы преподавал, и учебно-воспитательной работой занимался», - написал Александр Карионов на своей странице в социальной сети. Он рассказал, например, о периоде, когда приходилось сдавать экзамены практически каждый день, причем в двух разных городах – Шадринске и Челябинске.

«Это праздник, который не забывается», - говорит председатель общественной молодёжной палаты о Дне студента. И рассуждает о плюсах студенческой поры: «Наверное, главное, что есть у нас в студенческие годы – это оптимизм и вера в то, что нет предела нашим возможностям, что если очень сильно захотеть, то мы сможем стать профессионалами в той отрасли, которую выбрали. А ещё именно в студенческую пору многие из нас находят лучших друзей на всю жизнь. Открывают для себя новые сферы деятельности – в творчестве, в волонтёрстве, в каких-то интересных проектах».

Александр Карионов считает, что открыть ещё больше возможностей перед студенчеством поможет недавно созданное в нашей стране российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Он поясняет, что вступить в новую организацию могут не только школьники, но и студенты учреждений и среднего профессионального, и высшего образования. И подчёркивает, что «Движение первых» объединяет представителей всех регионов страны, включая новые территории - Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Фото со страницы Александра Карионова в соцсети «Вконтакте».

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