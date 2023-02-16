Московская фолк-группа едет в Курган на проводы зимы

Курганцев приглашают на «Проводы русской зимы».
В ЦПКиО 26 февраля гостей праздника ждут традиционные народные забавы. Здесь пройдет выставка-продажа мастеров-ремесленников, состоятся и выступления творческих коллективов. Начнется программа в 12 часов.
В 16 часов с яркой концертной программой выступит фолк-группа «Партизан ФМ» из Москвы. В аранжировках ансамбля помимо традиционных русских инструментов есть туба, саксофон и труба.В исполнении группы народные песни звучат настолько актуально и свежо, что отвечают вкусам аудитории абсолютно любого возраста, и, что особенно важно, молодежи.
С 20 по 25 февраля на центральной площади с 18 часов будет проходить концертно-игровая программа.
20 февраля - концертно- игровая программа «Веселись честной народ! Масленица к нам идет!»
21 февраля - концертно-игровая программа «Масленичный заигрыш».
22 февраля - концертно-игровая программа «Через среду-лакомку встречаем, веселимся да играем».
23 февраля - интерактивная программа «Курганский широкий разгуляй».
24 февраля - театрализованная концертная программа «Хороши блины у тёщи».
25 февраля - театрализованная концертная программа «Золовка в гости к нам идет».
В комплексе «Царево Городище» в 12 часов состоится праздничная программа «Проводы русской зимы».
В 12 часов на театрализованную концертную программу «Гуляй, Масленица!» приглашает КЦ «Курган».
В КСЦ «Черемушки» в 13 часов на открытой площадке пройдет театрализованное представление с игровой программой «Масленица у ворот».
В Чеховском сквере в 13 часов - уличный праздник «Широка в Рябково Масленица!».
В ЦКиД «Современник» 26 февраля в 16 часов на открытой площадке состоится праздник «Масленичные забавы».
25 февраля с 12 до 16 часов в селе Рычково Белозерского муниципального округа состоится праздник «Масленица на казачьем подворье». Здесь пройдут народные игры и забавы, концертная программа творческих коллективов, конкурс «Ажурный блин», ярмарка-продажа сельхозтоваропроизводителей, выставка мастеров- ремесленников, розыгрыш барана и других ценных призов.
Фото из группы vk.com/prtzn_fm.
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