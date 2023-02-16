Московская фолк-группа едет в Курган на проводы зимы

Курганцев приглашают на «Проводы русской зимы».

В ЦПКиО 26 февраля гостей праздника ждут традиционные народные забавы. Здесь пройдет выставка-продажа мастеров-ремесленников, состоятся и выступления творческих коллективов. Начнется программа в 12 часов.

В 16 часов с яркой концертной программой выступит фолк-группа «Партизан ФМ» из Москвы. В аранжировках ансамбля помимо традиционных русских инструментов есть туба, саксофон и труба.В исполнении группы народные песни звучат настолько актуально и свежо, что отвечают вкусам аудитории абсолютно любого возраста, и, что особенно важно, молодежи.

С 20 по 25 февраля на центральной площади с 18 часов будет проходить концертно-игровая программа.

20 февраля - концертно- игровая программа «Веселись честной народ! Масленица к нам идет!»

21 февраля - концертно-игровая программа «Масленичный заигрыш».

22 февраля - концертно-игровая программа «Через среду-лакомку встречаем, веселимся да играем».

23 февраля - интерактивная программа «Курганский широкий разгуляй».

24 февраля - театрализованная концертная программа «Хороши блины у тёщи».

25 февраля - театрализованная концертная программа «Золовка в гости к нам идет».

В комплексе «Царево Городище» в 12 часов состоится праздничная программа «Проводы русской зимы».

В 12 часов на театрализованную концертную программу «Гуляй, Масленица!» приглашает КЦ «Курган».

В КСЦ «Черемушки» в 13 часов на открытой площадке пройдет театрализованное представление с игровой программой «Масленица у ворот».

В Чеховском сквере в 13 часов - уличный праздник «Широка в Рябково Масленица!».

В ЦКиД «Современник» 26 февраля в 16 часов на открытой площадке состоится праздник «Масленичные забавы».

25 февраля с 12 до 16 часов в селе Рычково Белозерского муниципального округа состоится праздник «Масленица на казачьем подворье». Здесь пройдут народные игры и забавы, концертная программа творческих коллективов, конкурс «Ажурный блин», ярмарка-продажа сельхозтоваропроизводителей, выставка мастеров- ремесленников, розыгрыш барана и других ценных призов.

Фото из группы vk.com/prtzn_fm.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.