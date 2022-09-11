Московский благотворительный фонд перечислил в помощь зауральским сиротам три миллиона рублей

Три зауральские организации, воспитанниками которых являются дети-сироты и ребята с ограничениями по здоровью, получили поддержку в размере одного миллиона рублей от фонда «ВТБ-Страна».

В Курганском реабилитационном центре грант позволит реализовать социально-образовательный проект «АктивитиКурс», который нацелен на формирование у ребят интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом, и как следствие – на повышение качества жизни благодаря включению детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. На средства гранта Центром будет приобретено детское уличное спортивное и игровое оборудование: спортивные комплексы, канатный переход, тренажеры, сообщили в соцзащите.

На территории Сумкинского дома-интерната будет установлена игровая площадка для детей с тяжелыми множественными нарушения развития, в частности, карусель для инвалида-колясочника, песочница, ворота для мини-футбола. Реализация этого проекта будет способствовать улучшению физического и эмоционального состояния таких ребят, а также активизации и развитию различных функций центральной нервной системы через игровую и досуговую деятельность.

В Катайском филиале Центра помощи детям №2, благодаря гранту, появится площадка для воркаута, которая позволит создать для воспитанников полноценные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом и будет являться действенной формой профилактики вредных привычек и безнадзорности.

«Благотворительный фонд «ВТБ-Страна» является нашим социальным партнером с 2021 года. Его финансовая поддержка детских учреждений региона поможет уже в нынешнем году реализовать социально-значимые проекты, цель которых – здоровье и благополучие маленьких зауральцев. Фонд объявил о старте нового грантового конкурса, направленного на финансирование инициатив, связанных с организацией образовательного процесса для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В конкурсе будут участвовать организации Курганской области, где живут такие ребята», – отметила заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения региона Ирина Валерьевна Кудрявцева.

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