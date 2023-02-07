Московский фонд передаст курганским храмам мощи святых

Курганский гарнизонный храм великомученика Георгия Победоносца получит в дар мощи нескольких канонизированных святых, которым молятся православные во всех странах мира. Святыни привезет в Курган Наталья Мезенцева - глава Московского благотворительного фонда святого мученика Вонифатия.

Этот благотворительный фонд с 2016 года реализует программы духовного укрепления российского воинства, в том числе, передает иконы и реликвии в гарнизонные и казачьи храмы по всей стране.

По словам настоятеля храма протоиерея Владимира Дедова, в Зауралье будут привезены частички мощей апостола Петра, святого князя Александра Невского и Святителя Николая Мир-Ликийского, а также святой Анастасии Узорешительницы – последние будут переданы в храм «Нечаянная Радость» посёлка Старый просвет Кетовского района, настоятель которого отец Андрей Верхотуров возглавляет епархиальный отдел по тюремному служению.

Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, передача мощей состоится 11 февраля в Георгиевском храме после Божественной литургии (начало богослужения в 09:30).

Благотворительный Фонд святого мученика Вонифатия был создан в 2010 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как рассказала его президент Наталья Мезенцева, произошло это после того как с Кипра ею была привезена частица мощей святого мученика Вонифатия, которую передал митрополит Тримифунтский Варнава. Эту частицу отдали в храм Косьмы и Дамиана на Маросейке, неподалеку от которого находится антинаркотический комитет. С этого времени святой мученик Вонифатий стал покровителем сотрудников антинаркотической службы, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

Сегодня Фонд реализует свои проекты при поддержке Государственного антинаркотического комитета РФ, Комитета по социальной политике и здравоохранению Совета Федерации РФ и Синодального отдела по связям с правоохранительными органами РПЦ.

Фото Курганской епархии.