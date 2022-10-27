Московский гость поразил курганцев рассказом о глобальных трендах

Проект «Губернаторские чтения», запущенный по инициативе главы Курганской области Вадима Шумкова, стал площадкой для общения зауральцев с самыми лучшими и известными спикерами страны, имеющими достижения в различных сферах деятельности. В ходе встречи они делятся опытом с теми, кто готов учиться и развиваться.

Владимир Пирожков рассказал о промышленном дизайне, в котором он успешно реализовал себя в качестве автомобильного дизайнера, работая сначала в крупных мировых компаниях. Поведал о своем московском центре прототипирования высокой сложности «Кинетика», которым он руководит. Поделился воспоминаниями о работе над дизайном полетного кресла «Чегет» космического корабля, участием в разработке пилотируемого космического корабля «Федерация», действующих вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов.

Во второй части встречи гость рассказал о трендах в развитии глобального мира, вызовах нашей стране и поговорил с курганскими слушателями о необходимости технологического прорыва.

После лекции, длившейся 2 часа, гостю были заданы многочисленные вопросы, на которые он обстоятельно ответил.

- Когда я ехал из Екатеринбурга сюда, я отметил, что ваш край очень красивый. У вас очень большие распаханные поля, а еще я дивился тому, что в ваших красивых лесах чисто, мало валежника, аккуратно все, растет новая поросль. Утром мне показали индустриальный парк. И у вас много детских площадок, что очень важно, у меня у самого дочка растет. Если сделать тур по детским площадкам в городе, то мамочки будут рады. А еще у вас мощный губернатор, я говорю без пафоса, берегите его. Если за 3 года здесь произошли такие большие изменения, то вам повезло, - отметил по завершении встречи Владимир Пирожков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, с большим интересом слушавший лекцию, отметил важность таких встреч:

- Это потрясающий формат, потому общение с таким гостем, как Владимир, рассказ о технологиях, геополитике и будущем человечества позволяет нам прикоснуться к большому миру, к большой политике. Этот формат и в дальнейшем будет развиваться.

Сенатор Сергей Муратов также отметил важность темы, поблагодарив гостя:

- Это открытый формат, формат спокойного диалога в виде вопроса-ответа, дружеская компания и возможность задать любой вопрос, даже про себя и свой бизнес. К сожалению, мы не успели удивить гостя нашим проектом, которого нет ни у кого в России. У нас есть инженерные классы, по области их 6-7 штук и каждый год создается по 2 новых. Они взаимодействуют с недавно созданным IT-колледжем, а также с КГУ, в котором большое внимание уделяется инженерным и IT-специальностям. А заказчиком этого выступают наши промышленные предприятия.

На встрече присутствовали представители органов власти, промышленности, бизнеса и, что особенно важно, курганского студенчества.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.