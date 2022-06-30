Может ли Курган стать молодёжной столицей России?

В России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны. Такое решение было принято в День молодежи, который ежегодно отмечается 27 июня.

«У нас появилась идея, и, ребята, вы ее сами предложили. Идея о том, что каждый год в России может быть переходящая молодежная столица. Поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, в котором вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с 1 января будет носить звание молодежной столицы», - сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе фестиваля в честь Дня молодежи.

В молодежную столицу будут стекаться все основные молодежныепроекты, конкурсы и фестивали. «Каждый год эта столица будет переходить честным открытым голосованием, только вам решать. Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, и мира», - подчеркнул Кириенко.

27 июня в России ежегодно отмечается День молодежи. В этот день проводятся концерты и музыкальные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы, квест-игры, волонтерские акции и другие мероприятия. В 2022 году праздничные мероприятия в основном прошли накануне Дня молодежи, который выпал на понедельник. Росмолодежь провела масштабные фестивали во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Красноярске, Махачкале, Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде, а также на мысе Тарханкут (Республика Крым), сообщает expert-club.online.

Руководитель исполкома «Единой России» Родион Вяткин считает, что у современной молодежи гораздо больше возможностей, чем это было 20 лет назад, когда существовали только предложения пионерской организации. «От количества конкурсов, которые сейчас проходят, у старшего поколения подчас идет кругом голова. Сейчас нет никаких сложностей в том, чтобы получить приглашение и материалы по конкурсу через интернет. Каждый школьник видит эти возможности. Другое дело, что сам решает, нужно ли принимать в них участие», - комментирует родион Вяткин.

Среди флагманов молодёжной политики и лидеров общественного мнения в среде подрастающего поколения в нашем регионе он был бы в первую очередь отметил Российское движение школьников: «Их проекты видно. «Большая перемена» - хороший проект. Мы создаемопределенные условия для того, чтобы проекты продвигались. Например, в течение нескольких лет поддерживали проект «Моя страна, моя Россия». В этом году работа будет продолжена. Хотим, чтобы как можно больше школьников в нем участвовали, этому будет посвящен круглый стол 7 июля».

Еще один плюс - сейчас большое количество грантов, которые разыгрываются для детей по самым разным направлениям. «Это очень правильно, что проектный подход сейчас внедряется прямо со школьного обучения. Самое ценное, что делает человек, он приносит пользу людям. Создает полезный продукт, который может быть востребован обществом, территорией, где он проживает», - сказал Родион Вяткин.

Он подчеркнул, что каждый партийный проект ориентирован на полезный результат. По его словам, именно из партийных проектов появились национальные. Родион Вяткин добавил: «Единая Россия» использует проектный подход в своей практике более 15 лет, имеет серьезный опыт. Народная программа партии во многом основана на проектном подходе, фиксирует тот полезный продукт, к которому наша страна должна прийти.Придет она к нему в том числе благодаря усилиям современной молодежи. Возможности, которые сегодня как тренд открываются перед всеми слоями общества, основаны на изменении. Ситуация постоянно меняется. Если бы этого не происходило, для новых возможностей не было бы предпосылок. То что ситуация и поле постоянно изменчивы, как раз открывает условия и возможности для того, чтобы развернуться в новой сфере, создать новый продукт, проявить свой талант, стать богаче, благополучнее».

Молодёжной столицей руководитель исполкома партии назвал бы тот город, где сильные центры образования, в которые едут в том числе молодые люди из других регионов. «На статус столицы мы пока не тянем, но то, что курганская молодежь – очень способная, однозначно с этим согласен. Наши специалисты в виду специфики недостатка ресурсов, знают, как практически из ничего сделать продукт, поэтому они востребованы, в том числе в других регионах», - подытожил он.

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