Можно ли курганским садоводам сжигать сухую траву?

В Курганской области почти везде сошел снежный покров. Садоводы начинают ездить на свои участки и готовить почву к посеву. Для этого землю нужно прибрать от прошлогодней травы. Поэтому всех садоводов интересует: можно ли ее сжигать?

«Новый мир» адресовал этот вопрос исполняющему обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олегу Поршакову.

- Пока в регионе не объявлен пожароопасный сезон, сжигать сухую растительность можно. Однако это нужно делать только при соблюдении ряда условий. Первое – сжигание должно проводиться в закрытой емкости (например, в металлической бочке). Второе – емкость не должна иметь отверстий для поддува, из которых может вывалиться уголь. Третье – сжигание можно проводить при скорости ветра до 10 метров в секунду. Четвертое – расстояние до ближайших строений должно быть не менее 15 метров. И пятое – под рукой у гражданина должны быть первичные средства пожаротушения, то есть лопата, емкость с водой, огнетушитель и средства связи, чтобы при необходимости оперативно вызвать пожарную охрану, - объяснил собеседник нашего издания.

Еще раз обращаем внимание, что это дозволяется делать только до начала пожароопасного сезона! По решению губернатора Вадима Шумкова он будет объявлен на территории всей Курганской области с 7 апреля.

После этого разводить открытый огонь категорически нельзя. Нарушителям запрета будет грозить солидный штраф. Поиском нарушителей займутся специально созданные патрульные группы, использующие в том числе беспилотники.

Для вывоза мусора из садоводческих кооперативов следует обращаться к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Чистый город».

Николай Волков.

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