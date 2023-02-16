Музеи и библиотеки Кургана приглашают на Масленицу

Управление культуры Курганской области подготовило афишу на Масленицу.

Дом-музей Кюхельбекера.

25 февраля в 12 часов - «Разудалая Масленица»: традиции, народные игры (во дворе), угощения, чай из самовара, изготовление кукол Маслениц.

Необходима предварительная запись. Действует Пушкинская карта.

Музей истории города.

С 21 по 25 февраля с 10 до 18.00. По заявкам.

Программа «Государыня-масленица». Предварительная запись.

Действует Пушкинская карта.

Курганский областной художественный музей имени Г.А. Травникова.

С 20 по 24 февраля по заявкам.

«Праздник солнца – Масленица». Интерактивное мероприятие, посвященное масленичной неделе.

Курганский областной краеведческий музей.

С 14 по 22 февраля «Широкая Масленица»

Интерактивное мероприятие «Широкая Масленица» познакомит детей с традициями и обычаями праздника, народными играми и с масленичными приметами.(5+). Платно. По предварительной заявке. Пушкинская карта.

Дом-музей декабристов.

Фольклорный праздник «Разудалая Масленица!» с 21 по 25 февраля по предварительной записи, платно, 0+.

Мероприятие проходит во дворе Дома-музея декабристов.

Библиотека им. В.Г. Короленко.

20 февраля 11:00 – Открытая площадка. Народное гуляние «Открывай ворота - Масленица пришла!», встреча народного праздника на Руси.

Библиотека им. А.К. Югова.

С 20 по 25 февраля

С 10:00 до 16:00 – квест «Игра в Масленицу». Предварительная запись. Пушкинская карта

С 10:00 до 16:00 – Мастер-класс «Масляничка» .Предварительная запись. Пушкинская карта

Библиотека им. В.Ф. Потанина.

26 февраля «Широкая Масленица на Утяке». На Солнечной поляне всех желающих ждут блины горячие, забавы детские, состязания молодецкие, веселые гуляния и ярмарка мастеров. Начало в 12.00. Вход свободный.

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