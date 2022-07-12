Музей Банка России в Кургане вновь ждет посетителей

В Отделении Курган возобновил работу филиал музея Банка России. Он был закрыт более двух лет назад из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В музее собраны подлинные документы и фотографии, образцы старинной мебели, форменная одежда банковских служащих, банковская техника, денежные знаки, технические средства.

В музее можно узнать о зарождении банковского дела в Курганской области. Посетители смогут примерить на себя роль сотрудников Госбанка начала XX века: посидеть за столетним столом, а потом переместиться в другой период времени и опробовать первые советские печатные или счетные машинки. А также с помощью диорамы кассового хранилища увидеть, как сейчас хранятся деньги в банке.

«Отделение Курган, включая музей, переехало из исторического в современное здание. И теперь экспозиция работает по новому адресу в центре города. Музей расположился в более просторном помещении, где будет комфортно различным группам посетителей», – рассказал управляющий Отделением Курган Евгений Немчинов.

Экскурсии проводятся бесплатно для организованных групп по предварительной записи.